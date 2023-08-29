الشرطة الإسرائيلية تهدم منزلا في أم الفحم

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية وجرافاتها تحت حماية قوات من الشرطة اليوم، الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.

واقتحمت آليات الهدم حي عين إبراهيم، وسط حراسة مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وأمّنت عملية الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، كما أغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى المنزل.

وشهد حي عين إبراهيم، خلال الأشهر الماضية، عمليات هدم مختلفة لجدران ومنازل قيد الإنشاء، إضافة إلى مزارع وحظائر للمواشي.

ويتبع حي عين إبراهيم لبلدية أم الفحم، ويقع في المنطقة التي تعد ضمن أراضي الروحة المهجرة، فيما تشدد السلطات الإسرائيلية قبضتها على هذه المناطق، لمنع الأهالي من التوسعة بسبب أهمية المكان.