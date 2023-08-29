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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يدعو لتطوير منشآت الرعاية وتحسين الخدمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، توجيهًا بضرورة وضع وبدء تنفيذ خطط التطوير للمنشآت الصحية. 

يأتي هذا التوجيه ضمن جهوده المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.

في اجتماعه مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربي، أهمية وضع خطط تطويرية للمنشآت الصحية وبدء تنفيذها على الفور. 

هدف هذه الجهود هو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الأداء الصحي في المحافظة.

وأكد العربي، خلال الاجتماع، أهمية تحسين أداء الوحدات الصحية وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الضرورية. 

كما شدد على أهمية وجود الأطقم الطبية بشكل منتظم لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأوضح العربي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وزارة الصحة لتطوير وتحسين المنظومة الصحية في المحافظة. 

وأشار إلى أهمية متابعة المبادرات الرئاسية والعمل على توفير جميع الاحتياجات الصحية لتحقيق رضا المواطنين.

وقال العربي إن جميع إدارات المحافظة ملتزمة بتوفير جميع الاحتياجات الصحية والعمل على تذليل الصعوبات والتحديات. 

وشدد على أهمية رفع كفاءة السكن وتحسين البيئة العامة لتحقيق تحسين مستدام في خدمات الرعاية الصحية.

تجسد توجيهات وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الجهود المبذولة لتطوير وتحسين قطاع الصحة في المحافظة. 

ومن المتوقع أن تأتي هذه الجهود بتحسين ملموس في جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الأداء الصحي على مستوى البحر الأحمر.

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