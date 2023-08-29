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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 أضعاف العام الحالي.. كوريا الجنوبية تكشف حجم مساعداتها لأوكرانيا في 2024

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

أعلنت  كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم مساعدات مالية بقيمة 520 مليار وون (394 مليون دولار) لأوكرانيا العام المقبل بزيادة ثمانية أمثال عن العام الجاري.

ووفقاً لموازنة كوريا الجنوبية لعام 2024، تشمل حزمة المساعدات 130 مليار وون لإعادة الإعمار، و260 مليار وون في صورة مساعدات إنسانية، و130 مليار وون أخرى عبر المنظمات الدولية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس يون سوك يول في يوليو الماضي، إن بلاده ستقدم كمية كبيرة من الإمدادات العسكرية هذا العام لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلن يون، اليوم الثلاثاء، أيضاً عن زيادة المساعدة التنموية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للمناطق الاستراتيجية، التي تشمل منطقة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا، من 1.4 تريليون وون إلى تريليوني وون (1.51 مليار دولار).

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، في إعلان الموازنة إن زيادة المساعدات الخارجية جزء من الجهود المبذولة لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية على التوسع في الخارج وتأمين المصالح الوطنية، مثل سلاسل الإمداد، وتحمل المسؤولية كعضو رئيسي في المجتمع الدولي.

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