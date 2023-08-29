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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لضمان وصول الدعم لمستحقيه.. وزير الزراعة يتابع تطوير منظومة كارت الفلاح والأسمدة

صدى البلد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة المعنيين بمنظومة كارت الفلاح بحضور ممثلي البنك الزراعي وشركة اي فاينانس.


وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم من جهود في مجال التحول الرقمي وكذلك آليات تطوير منظومة كارت الفلاح وتضمن العرض زيادة مدة صلاحية الكارت من 3 سنوات إلى 5 سنوات. 


وشدد "القصير" خلال الاجتماع على ضرورة ان يتم استصدار الكروت الجديدة خلال 15 يوما على أقصى تقدير ، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة حوكمة الاسمدة المدعمة وإيجاد منظومة رقمية لمتابعة حركة السيارات الناقلة للاسمدة لمزيد من الحوكمة والرقابة.


وأكد القصير على أهمية الكارت وضرورة العمل على تطويره بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحقق مزيدا من الفوائد للمزارعين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على أن يتم تقديم تقرير أداء أسبوعي لجهود تطوير المنظومة .


وزير الزراعة وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور على الجمعيات الزراعية ومتابعة برامج شحن الأسمدة على مستوى الجمهورية لمواجهة أي مشكلات وحلها على الفور

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