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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 405 محاضر تموينية وضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية


كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (405) محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين (181) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير (224)  محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .


أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها  تحرير محضرين جنح قسم شبين الكوم ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف فى كمية قدرها 21 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بحوزته كمية قدرها 4 طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا  ضد المدير المسئول عن محل  لتجارة الأدخنة لحيازته كمية قدرها 1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيا بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة .

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ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أصحاب مخابز بلدية التموين والتجارة الداخلية توافر السلع للمواطنين مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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