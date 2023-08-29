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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة وخدمات المكتبات وورش للأطفال ضمن المبادرة الصيفية بثقافة القليوبية

صدى البلد

شهد فرع ثقافة القليوبية، الاثنين، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال ضمن أنشطة المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

من الفعاليات محاضرة عقدها قصر ثقافة بنها بعنوان "الأنشطة والخدمات بالمكتبات"، ضمن التدريب الميداني الذى ينظمه القصر لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، وتحدث بها رأفت سعيد، معرفا الأنشطة والخدمات التي تقدمها المكتبة للرواد بأنها ذلك العمل الذى تقدمه المكتبة بغرض تكامل الخدمة المكتبية بحيث يرضى كافة المستفيدين وشرح كيفية القيام بها، ومنها: "الاستعارة الداخلية والاستعارة الخارجية، عقد المحاضرات والندوات، مناقشات الكتب، إقامة التدريب الميداني لطلبة قسم المعلومات وتقنيات المعرفة، المكتبة الطوافة، تنظيم معارض الكتب، مشاركة مجلة أصدقاء المكتبة، الورش المتنوعة، تنظيم المسابقات الثقافية، وغيرها.

واحتوى برنامج الفرع التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، عددا كبيرا من الفعاليات بمواقعه المتعددة، حيث نظمت الإدارة العامة للمواهب، ورشة رسم نسب جسم الإنسان، تدريب جيهان مبروك وعبير يحيى، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي المستضيفة لأنشطة قصر ثقافة كفر شكر، وقدم بيت ثقافة القلج، عرضا جديدا لفريق بيت ثقافة القلج لمسرح العرائس، بعنوان "العم أمين" تأليف وأشعار سيد سلامة، موسيقى وألحان طه راشد، تحريك عرائس فرقة عرائس بيت ثقافة القلج، وإخراج الفنان هانى عبد العظيم. كما شهدت مواقع بيت ثقافة طوخ وسنديون وبيت ثقافة أبو زعبل عددا متنوعا من ورشة الرسم الحر للأطفال وحكي القصص والمسابقات العامة بهدف فتح آفاق جديدة للمعرفة.

وفي سياق البرامج الثقافية للفرع برئاسة ياسر فريد، عُقد بنادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية أدبية بمشاركة عدد كبير من الأدباء أعضاء وضيوف النادي، برئاسة الشاعر محمد كامل، واستهلت بقصيدة "سألوني" لمحمد عبيد، ثم قراءة لقصة قصيرة بعنوان "العودة" للقاص طه سنجر، وقصيدة "الفارسة" لعلي هلال، وقصيدة "العشة" لمحمد عبد الهادي، أعقبها قصيدة "خايفة" لمشيرة أبو السعود، وقصيدة "واستحمل ليه" لنعيمة منصور، إضافة لمحاضرة أسامة الجوهري حول تاريخ العرب قبل الإسلام.

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