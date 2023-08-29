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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: مصر استفادت غاز وبترول من اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية

عادل السنهوري
عادل السنهوري

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن الدولة المصرية لم تألوا جهدا على مدار السنوات التسع الماضية في التنقيب والبحث عن الغاز والبترول والتوقيع على الاتفاقيات.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي:  أنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، عقدت الدولة المصرية اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وقبرص، مما عاد بالفائدة على مصر وحققت مصر عائدا كبيرا من خلال استكشافات حقول الغاز في البحر المتوسط.
 

وأبدي الكاتب الصحفي عادل السنهوري، سعاته بقرار الرئيس السيسي بضم الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية عام 1952، ومعركة الاستنزاف الى صندوق رعاية الشهداء وأسرهم.

عادل السنهوري الدولة المصرية الغاز والبترول الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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