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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 79 محضراً تموينياً وضبط سلع بدون فواتير ومواد بترولية مدعمة بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية  بالمنيا حملاتها التموينية على الأسواق والمخابز البلدية إلى جانب المتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على المخابز البلدية بقريتي ابوان ومنبال بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومفتشى التموين ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 65 محضرًا تموينيًا، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ عدم صرف بون ـ نظافة ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى ديرمواس أشار عامر طه رئيس المركز إلى تحرير 14 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة على المخابز والأسواق بقرية دلجا بالتعاون مع مباحث التموين وإدارتى التموين والطب البيطرى حيث تنوعت المحاضر بين البيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع بدون فواتير وعدم وجود شهادة صحية وتجميع مواد بترولية مدعمة وذبح خارج المجازر وبيع سلع منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى ضبط 300 كجم دقيق بدون فواتير خلال حملة على الأسواق بدائرة المركز للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومدى توافر السلع ومحاربة غلاء الأسعار والاحتكار

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسواق والمخابز الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة السلع والمواد الغذائية خارج المجازر شكاوى المواطني

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