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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئيس الإمارات: COP28 جزء مهم من حل أزمة الاحتباس الحراري

صدى البلد

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات تبذل جهودا بناءة ومستمرة للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر تبني العديد من المبادرات العالمية.

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قرقاش، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 جزء مهم من حل أزمة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 تعزز التعاون الدولي لمواجهة أحد أهم التحديات المعاصرة.

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