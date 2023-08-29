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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال إحلال وتجديد خط 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي

صدى البلد

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال الإحلال والتجديد التى تقوم بها شركة مياه القاهرة لخط ١٢٠٠مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية، مؤكدا على اهمية الانتهاء فى أسرع وقت من أعمال الإحلال والتجديد دون تعطيل لحركة المرور وباعلى جودة وطبقا للمواصفات الفنية العالمية لأهمية الخط والمناطق التى يخدمها.

وأشار، إلى أهمية الانتهاء من جميع الأعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة والتى انتهى عمرها الافتراض بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة لضمان تقديم واستمرار افضل خدمة للمواطنين مشيد بدور شركات المياه فى البدء فى إجراء أعمال إحلال وتجديد للخطوط القديمة بمهارة كبيرة نظرا لمرورها بمناطق سكنية كثيفة وعدم انتظار تهالكها الكامل مما يؤثر على الخدمة التى يتم تقديمها.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أنه تم البدء فى اعمال الاحلال والتجديد بخط مياه 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بطول ١٣٠٠ متر كمرحلة أولى بشارع عبد الحميد بدوى والذى يخدم مليونا و٥٠٠ الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربى وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى، والذى تم انشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

وأفاد، أنه تم الحصول على تصاريح من الجهات المسئولة ووضع خطة عمل متميزة من خلال إنشاء ممر كامل بالشارع؛ لعمل الشركات المنفذة دون تأثر حركة المرور نظرا لأهمية المكان الذى يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية، وسيتم الإنتهاء من المشروع خلال ١٠ أيام طبقا للجدول الزمنى المحدد.

كما تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه ويتم متابعتهم من خلال قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فورى، كما سيتم إعادة الشىء لأصله للمناطق التى تم الإنتهاء منها واإعادة الرصف مرة أخرى.

وأضاف، أن إحلال وتجديد خط 1200 مم أمام سور الكلية الحربية يضمن عدم تعرضة للكسر مرة أخرى والإعتماد علية بشكل أساسى وهناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة، والتى إنتهى عمرها الإفتراضى والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.

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