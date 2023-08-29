برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ودعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة أصبح لها تواجد سياسي بشكل قوي، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم المرأة، متابعة: “نسبة تواجد المراة في البرلمان لم تكن تتعدى 10%، وذلك حتى عام 2015”.

وأضافت "مدني"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نسبة المرأة داخل البرلمان الآن وصلت إلى 28%، وذلك بفضل دعم وتوجيهات الرئيس السيسي للمرأة، معقبة: “مصر تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان عالميا”.



وتابعت: “شاهدنا تواجدا للمرأة في العديد من الجهات، مثل مجلس الدولة والمأذونين، وغيرها”.

وأشارت إلى أن برامج تكافل وكرامة ساهمت في تمكين وتطوير المرأة المصرية، من خلال توفير الدعم المادي، لإقامة المشاريع الخاص بهم.

وأوضحت أن الدولة وفرت مبادرات عديدة من أجل توعية المراة المصرية، بحقوقها وواجباتها، مثل مبادرة حياة كريمة، التي تجوب كل القرى المصرية، مشددة على أن حياة كريمة ساهمت في تشكيل جزء كبير من حياة المرأة والأسرة المصرية.