وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

أفاد مركز الزلازل الصيني بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، وقع الزلزال في منطقة سنجان ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وكتب المركز في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo" أنه تم تسجيل وقوع هزة أرضية في الساعة 16:08 من اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في مقاطعة باتشو في منطقة كاشجر.

وأضاف أنه لا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وياتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة أدت لإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص. وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الاثنين، مجددا إنذار باللون الأصفر لمواجهة العواصف المطيرة التي من المتوقع أن تضرب مناطق متعددة من البلاد.

وحث المركز الحكومات المحلية المعنية للقيام بالاستعدادات المناسبة والوفاء بمسؤولياتها وفقا لذلك، مقترحاً فصل إمدادات الطاقة الخارجية المحفوفة بالمخاطر وتعليق العمليات الخارجية في المناطق المفتوحة.