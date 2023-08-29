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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

عمرو وردة
عمرو وردة

تعرض اللاعب المصري عمرو وردة، لأزمة جديدة عقب فسخ تعاقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وبحسب موقع “لو 360 سبورت” المغربي، فإن عمرو وردة تم احتجازه لأكثر من 12 ساعة في مطار لارينكا في قبرص، بسبب وثيقة سفر منتهية.

وأعلن نادي الرجاء المغربي، الخميس الماضي، فسخ تعاقده رسميا مع عمرو وردة بناء على طلب اللاعب لأسباب نفسية وشخصية.

وأضاف أن عمرو وردة التزم بدفع الشرط الجزائي المتفق عليه بعد طلبه فسخ التعاقد.

 

حقيقة معاناة عمرو وردة من مرض خبيث

 

يذكر أن  عبد الإله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، صرح “مؤخرا” بأن عمرو وردة تغيب أكثر من مرة عن مران الفريق، وبعدها طلب فسخ عقده، بسبب مروره بأزمة نفسية، بعد حدوث نزيف له، ودخوله المستشفى، وشكه فى إصابته بمرض خبيث.

لكن مصدر مقرب من اللاعب نفى هذه الشائعة لموقع صدى البلد، إذ قال: "“معاناة عمرو وردة من مرض خبيث؟ غير صحيح على الإطلاق”.

وأضاف: “اللاعب يسافر إلى قبرص بعد ساعة من الآن، للانضمام إلى أحد الأندية هناك”.

عمرو وردة الرجاء البيضاوي قبرص الرجاء عبد الإله الإبراهيمي

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