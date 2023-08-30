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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الوقف عن العمل| «الإدارية العليا» تؤيد مُجازاة سائق بالنقل العام لتعاطيه الترامادول

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة بقبول  الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأيدت مُجازاة سائق بفرع الجيزة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الأولى، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

وقالت المحكمة، الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بقضيتها رقم 418 لسنة 2020 نيابة الجيزة – القسم السادس – إن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة فى أنه تعاطى مادة الترامادول المخدرة وذلك بإيجابية التحليل عن يوم 3 /3 /2020 الثابت بمذكرة الإدارة المركزية للشئون الطبية التابعة لمركز الدراسات والبحوث المؤرخة 5 /4 /2020، ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينًا باعترافه شخصياً في تحقيقات النيابة الإدارية بصحة نتيجة التحليل الذى أثبت تعاطيه المادة المخدرة المذكورة وباعترافه بواقعة التعاطي لهذه المادة.

وأضافت، إلي أنه أكد في التحقيقات على اعتذاره عن ارتكاب هذا الفعل وندمه عليه ودلل على ذلك أن جميع التحاليل اللاحقة على هذا التحليل الإيجابي جاءت كلها وعددها ثلاثة سلبية، وقد أكد ذلك أيضًا فى شهادته أمام النيابة الإدارية.

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