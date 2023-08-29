عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن صرف الزمالك راتب أوسوريو

الزمالك
الزمالك

أعلن قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن عن صرف الزمالك راتب ٣ شهور لأوسوريو وحصوله على كل مستحقاته المتأخرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يعلن صرف راتب ٣ شهور لأوسوريو وحصوله على كل مستحقاته المتأخرة".

 

 

وزف الإعلامي إبراهيم فايق، 3 مفاجآت سعيدة لجماهير نادي الزمالك، ستنهي أزمات القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مجموعة من محبي نادي الزمالك تعمل في صمت شديد وبعيدا عن الأضواء من أجل مصلحة النادي، وما علمته أنه تم تجميع مبلغ العقوبة بالكامل من جانب بعض رجال الأعمال المشجعين لنادي الزمالك لرفع عقوبة منع القيد عن النادي”.

 

وأضاف:" كما تم التواصل مع اللاعبين وإخطارهم بأنه سيحصلون على مستحقاتهم بالكامل، والمبالغ المرصودة ستغطى احتياجات نادي الزمالك وزيادة لحين إجراء الانتخابات".

وتابع:" هذه المجموعة الرافضة للإعلان عن نفسها تعمل على كل الملفات المتعلقة بنادي الزمالك، وتعاهدوا على إعادة نادي الزمالك لمكانته الطبيعية في أسرع وقت".

وواصل:" سيكون هناك تحركا سريعا أيضا في الصفقات ودعم المدرب أوسوريو، وأيضا هناك تحركات للعمل على جلب رعايات من نادي الزمالك من خلال اللجنة الثلاثية".

واختتم:" أتمنى حدوث كل ذلك، وهذه رسالة طمأنة لجماهير نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

ترشيحاتنا

الأهلي يلوح بعدم المشاركة في بطولة النخبة المحلية بسبب إرتباطات الموسم المقبل

البرهان: أطلعت الرئيس السيسي على الصورة الصحيحة للأوضاع في السودان

البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على استضافة السودانيين

وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

فيتوريا: فوز منتخب مصر مهم على إثيوبيا لهذا السبب

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

فيديو

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ