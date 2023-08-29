جائزة خضراء من مهرجان الغردقة لسينما الشباب لأفضل فيلم يتناول البيئة والمناخ

كشف مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن تفاصيل الجائزة الخضراء، والتي سيمنحها المهرجان لأحد الأفلام التي تتناول موضوعات عن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، من الأعمال المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل (المسابقة الرسمية).

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان ان الجائزة ستعلنها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان، والمقرر اقامتها في الفترة من 21 الى 27 سيتمبر المقبل.

وأضاف ان الجائزة ستمنح لأفضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبئية والتغيرات المناخية، وهي القضية التي باتت تشغل العالم في الأونة الأخيرة.

وأشار المدير الفني للمهرجان إلى أن فكرة الجائزة تأتي متثقة مع توجهات وزارة البيئة المصرية، والرامية لتحويل مدينة الغردقة إلى مدينة صديقة للبيئة، مشددا على أن تقديم جائزة خضراء في الغردقة السينمائي هو بمثابة دعم أتجاه موجود في السينما العالمية لإنتاج أفلاما تتناول قضايا بيئية، فضلا عن دعمها لمسار عالمي جديد في صناعة السينما يتعلق بإنتاج أفلام صديقة للبئية، وذلك بالحفاظ على مفردات البيئة الطبيعية من اشجار وغابات وحيوانات وكائنات بحرية اثناء صناعة الفيلم السينمائي.

وأعرب عبد الرحيم عن تطلعه بأن تجد هذه الجائزة دعما في الدورات المقبلة للمهرجان من المؤسسات والجمعيات التي تهتم بشئون البيئة داحل مصر وخارجها، وأن تصبح لها قيمة مادية تحفذ شباب المخرجين على الأهتمام بالبيئة.