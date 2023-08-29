شاهد| الصور الأخيرة لقائد فاجنر قبل مصرعه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورا قالت إنها لمؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، التقطت هذه الصور قبل مغادرة بريجوجين هذا البلد متجها إلى موسكو التي ركب بعد وصوله إليها طائرته الخاصة في رحلة إلى بطرسبورج، لتتحطم بعد الإقلاع بقليل في كارثة أودت بحياة بريجوجين و12 شخصا آخرين الأربعاء الماضي.

ويشار إلى أن هذه من الصور الأخيرة التي التقطت لبريجوجين قبل مصرعه.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن الحقائق بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر قليلة والتحقيقات ما زالت جارية.

وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق قائد فاجنر مؤخرا.

ولفت بيسكوف إلى أن الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريجوجين "كذب محض"، منوها إلى أن تصريحات الغرب وراء ذلك.

وأضاف بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر.