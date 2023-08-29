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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكلف لجنة مختصة بسرعة إعداد قائمة بالمعدات لدعم منظومة النظافة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

التقى الدكتور  " ايمن مختار"محافظ الدقهلية باللواء محمد ابو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربي والسيد اللواء منير هلال ممثلا للهيئة القومية للانتاج الحربي واللواء عزت عبد العزيز رئيس مجلس ادارة مصنع 999 الحربي والمهندس حمزة يحي المشرف علي تنفيذ المشروعات وذلك في اطار زيارتهم للدقهلية وتم اللقاء بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام ادارة المخلفات الصلبة بالدقهلية والمهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان و فكرية سلامه مدير عام الشئون الماليه والادارية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات وايمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة وبدر السيد مدير التعاقدات بالمحافظة وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة الاجراءات اللازمة بشأن دعم منظومة النظافة بالمحافظة بالمعدات اللازمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي الهام ..

وخلال اللقاء قال "مختار" ان الدقهلية من المحافظات المتميزة فيما يتعلق بمنظومة النظافة وتوفير المعدات اللازمة لها بالتعاون مع الانتاج الحربي، وعلي الفور كلف "مختار" لجنة مختصة بسرعة اعداد قائمة بالاحتياجات اللازمة من المعدات لدعم منظومة النظافة علي مستوي المحافظة واخطار الانتاج الحربي بها لتوفيرها وتوريدها للمحافظة وفقا للاجراءات المتبعة تنفيذا للقانون في هذا الشأن.

وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير لوزارتي الانتاج الحربي والتنمية المحلية لدعمهما البالغ لملف النظافة والمخلفات الصلبة بالدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية  إلى وجود تعاون مثمر بين كافة الأطراف في مختلف المجالات، وأضاف أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطن بالمحافظة وذلك لما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة وتلبية احتياجات المحافظة بكفاءة عالية وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.

الإجراءات اللازمة ادارة المخلفات الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي لهيئة القومية للإنتاج الحربي مدير عام الشئون المالية والإدارية

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