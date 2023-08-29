الجيش الأوكراني يعلن تقدم قواته في مدينة نوفودانيليفكا- فيربوف

أعلن الجيش الأوكراني ،اليوم الثلاثاء، عن تحقيق قواته مزيدا من التقدم في جزء من الجبهة الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان العامة في إيجازها اليومي إن القوات المسلحة نجحت في اتجاه نوفودانيليفكا-فيربوف وعززت مواقعها، ونفذت عمليات مضادة للبطاريات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وإذا نجحوا في منطقة فيربوف، فسيقوم الأوكرانيون بتوسيع مساحة من الأراضي التي استولوا عليها أثناء تقدمهم جنوبًا نحو المركز الاستراتيجي في توكماك، الذي يحتله الروس.

وقال الجيش الأوكراني إنه يواصل عملياته الهجومية جنوب مدينة باخموت، ويعزز مواقعه، بينما يقاوم الجهود الروسية للتقدم في أجزاء أخرى من منطقة دونيتسك.

وصدت كييف هجوماً مضاداً روسياً قرب قرية كليشتشيفكا جنوب باخموت، حيث استمر القتال العنيف.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، دارت 32 معركة بين القوات الروسية والأوكرانية على الأرض.

وقال اللفتنانت جنرال سيرهي نيف، قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، على تيليجرام إن القوات الروسية عززت أيضًا احتياطياتها في منطقتي دونيتسك وخاركيف.