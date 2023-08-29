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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثنائي البنك الأهلي ينضمان لقائمة منتخب مصر

صدى البلد

أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر إنطلاقه فى الفترة من ٤ إلى ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس  .


حيث ضمت قائمة منتخب مصر لاعبا البنك الأهلي محمد أبوجبل وأسامة فيصل عقب تألقهما خلال مباريات فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز .

 

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة المنتخب وجاءت القائمة كالأتى :

محمد الشناوى ،محمد صبحي ،محمد أبوجبل  ،محمد هانى ، عمر كمال  ،أحمد رمضان بيكهام ،علي جبر ،محمد عبدالمنعم ،محمود مرعى ،حسام عبدالمجيد ،محمد حمدى ،أحمد أبو الفتوح ،
طارق حامد ،مروان عطيه ،سام مرسي ،حمدى فتحي ،محمود حماده ،محمد رضا بوبو ،أحمد سيد زيزو ،

محمد صلاح ،مصطفي فتحي   ، ابراهيم عادي ،عمر مرموش ،مصطفي محمد ،محمد شريف أسامه فيصل .

البنك الاهلي اثيوبيا تونس الدوري المصري

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