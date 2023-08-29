ثنائي البنك الأهلي ينضمان لقائمة منتخب مصر

أعلن البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقرر إنطلاقه فى الفترة من ٤ إلى ١٢ ويتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس .



حيث ضمت قائمة منتخب مصر لاعبا البنك الأهلي محمد أبوجبل وأسامة فيصل عقب تألقهما خلال مباريات فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن قائمة المنتخب وجاءت القائمة كالأتى :

محمد الشناوى ،محمد صبحي ،محمد أبوجبل ،محمد هانى ، عمر كمال ،أحمد رمضان بيكهام ،علي جبر ،محمد عبدالمنعم ،محمود مرعى ،حسام عبدالمجيد ،محمد حمدى ،أحمد أبو الفتوح ،

طارق حامد ،مروان عطيه ،سام مرسي ،حمدى فتحي ،محمود حماده ،محمد رضا بوبو ،أحمد سيد زيزو ،

محمد صلاح ،مصطفي فتحي ، ابراهيم عادي ،عمر مرموش ،مصطفي محمد ،محمد شريف أسامه فيصل .