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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر يكلف النائب أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب

صدى البلد

أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم قرار بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفا للنائب محمد طلبه.

 

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه علي جهودة خلال الدورتين السابقتين ، والتي عمل خلالها رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

 

ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد،  أن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانه كبيرة ندعو الله أن يوفقا علي حملها وتاديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.

الربان عمر المختار صميدة المؤتمر مجلس الشيوخ أحمد مقلد

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