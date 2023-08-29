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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حاسبات حلوان تحتفل بتخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية غدا

بانر الاحتفال
بانر الاحتفال

تحتفل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان  بتخرج أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية 2023 تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد الكلية والدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون الطلبة والتعليم.

وقد تحدد موعد إقامة إحتفالية تخرج وتكريم أول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية غدا الأربعاء 30 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات الذي بدأ تشغيله سبتمبر 2019 ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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اضاف الدكتور“إمام” فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

أوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تعتز  بأول دفعة من برنامج المعلوماتية الطبية ولها محبة خاصة وتقدير من جانبها وتعتبر طلاب أول دفعة بمثابة أولادها.

وأكدت أن البرنامج يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وفقا للحد الأدني لقطاع الحاسبات.

أما عن برنامج حفل التكريم فقد صرحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية والمشرف على تنظيم الاحتفالية لـ صدى البلد بأن الحفل سيبدأ من التاسعة صباحا بتسليم الخريجين الروب والوشاح وبعدها سيتم التقاط صورة تذكارية للخريجين مع العميد والوكلاء وهيئة التدريس وبعدها سيتوجه الجميع لمركز الفنون التابع لجامعة حلوان حيث مقر إقامة الاحتفال والذي سيبدأ بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية يعقبه تلاوة للقرآن الكريم بصوت أحد الخريجين ثم كلمة الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكيلة وبعدها الفقرات الفنية والثقافية ثم تكريم الأوائل وتسليم شهادات التخرج والدروع للخريجين.

وأضافت عبد القادر أن الطالب يحصل علي درجة البكالوريوس عقب اجتيازه 135 ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجري الآن تغيير نص المادة 79 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذي بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل علي درجة البكالوريوس في ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفى متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.


وفي وقت سابق أعلن الدكتور أسامة إمام عميد الكلية نتائج امتحانات التيرم الثاني وأن نسبة النجاح للفرقة الأولي  هي 91.3%  بينما كانت نسبة النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما عن النسبة للفرقة الثالثة فكانت 96 ٪، وبلغت نسبة نتيجة الفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96 %.

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