عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي لطالبات الأزهر بالإسكندرية: انهيار التعليم يساوي دمار الأمة

محاضرة الدكتور محمد
محاضرة الدكتور محمد المحرصاوي

ألقى الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرتين بعنوان "استيقظ وافهم"، و "مفاهيم نحوية وصرفية يجب أن تصحح"، لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، على هامش الندوة التثقيفية التي تعقدها الكلية بحضور أعضاء هيئة التدريس.

قال الدكتور المحرصاوي: إن انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة مطالبا الطالبات التسلح بالوعي والعلم، محذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي، موضحا أن أصحاب الشائعات يستخدمون قوتهم من ضعفنا وسلبياتنا ويحاولون محو الهوية بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم وهدم التعليم بتخفيض نوعية التعليم والسماح للطالب بالغش.

كما جاء في محاضرته، التأكيد على أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، ولذا فإن أعداءنا يستهدفون مصر عندما يستهدفون الأزهر؛ لأنهم لا يستطيعون النيل من مصر مباشرة.

كما أ‌شار الدكتور المحرصاوي، إلى طرق تدمير الشباب، عن طريق حروب الجيل الرابع، التي يسلكها أعداؤنا، ومنها المخدرات وصناعة التفاهة والتضليل الإعلامي وبرامج الشعوذة والتنجيم، وصناعة الآلهة.

وحذر من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية، والألعاب الإلكترونية، التي تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.


وطالب الدكتور المحرصاوي الطالبات أن يكن إيجابيات ومدافعات عن هويتهن بالوقوف ضد الشائعات وألا يساعدن على انتشارها بالترويج لها وأن يتسلحن بسلاح العلم والمعرفة والوعي وألا يأخذن الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة.


كما أشار إلى بعض المفاهيم النحوية والصرفية التي يجب أن تصحح، والتي يقع فيها بعض الباحثين.
وخلال الندوة ألقى أ.د/ علاء جانب - شاعر الأزهر ووكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، عددًا من القصائد الشعرية في محبة آل البيت ومواجهة الشائعات وعدم الترويج لها.


جاء ذلك بحضور أ.د/ سعيدة صبح - عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، وأ.د/ غادة العمروسي - وكيلة الكلية للدراسات العليا، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالبات.

4cdcdfae-d5c7-473a-ae71-63db787360d4
4cdcdfae-d5c7-473a-ae71-63db787360d4
8fa03ce0-3e5a-45d9-8cc4-7234bc3b014a
8fa03ce0-3e5a-45d9-8cc4-7234bc3b014a
d52c08ac-6e6b-4b20-ad8c-16ad9c5c6a66
d52c08ac-6e6b-4b20-ad8c-16ad9c5c6a66
المحرصاوي الأزهر الدراسات الإسلامية كلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

ترشيحاتنا

1.2 مليار.. الضرائب: نادي الزمالك لم يتقدم بطلبات تسوية للمديونية حتى الآن

خسائر الدولار.. الأخضر يتنحى عن قمة 3 أشهر انتظاراً لهذه البيانات

رد قاطع.. فيتوريا يكشف موقفه تجاه محمد صلاح حال الانضمام لـ اتحاد جده

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه

المحرصاوي لطالبات الأزهر بالإسكندرية: انهيار التعليم يساوي دمار الأمة

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين الجديدة.. هبة عبد الغني تخضع لأحدث جلسة تصوير

الحاجة رقية| صورة نادرة لـ والدة عمر دياب وزوجته الأولى تثير تفاعلًا

كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ