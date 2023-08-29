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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جندي فرنسي وإصابة آخرين في العراق

الإليزية
الإليزية

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء مصرع عنصر من القوات الخاصة في الجيش الفرنسي الإثنين بالعراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعما للجيش العراقي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال قصر الإليزيه في هذا الصدد: "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمصرع السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس (الإثنين) في العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح".

كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاسبوع الماضي، مقتل عسكري فرنسي في العراق خلال مهمة تدريب مع الجيش العراقي.

وكان الإليزيه قد أصدر بيانا قال فيه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم «باريس» على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب القوات الأمنية التي تكافح الإرهاب.

قال الرئيس الفرنسي، إن جنديا فرنسيا قتل في حادث سير بالعراق، حيث كان "يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن الرقيب بابتيست جاوتشوت "أصيب بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت سيارته عن الطريق".

وقالت الوزارة إنه خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أربيل لكنه توفي متأثرا بجراحه، بينما كان الجندي الذي كان برفقته وقتها يعالج في مستشفى عسكري ببغداد.

 

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