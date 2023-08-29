خسائر الدولار.. الأخضر يتنحى عن قمة 3 أشهر انتظاراً لهذه البيانات

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، متراجعًا عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر تقريبًا قبل صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية الرئيسية هذا الأسبوع.

في الساعة 11:10 بتوقيت الرياض، انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.07٪ عند 103.922، بعد انخفاضه بنسبة 0.2٪ يوم الاثنين.

يبدو أن المتداولين قرروا جني بعض المكاسب في بداية الأسبوع الذي يتضمن إصدار العديد من تقارير البيانات الاقتصادية الرئيسية، وتبلغ ذروتها يوم الجمعة بتقرير التوظيف الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

كذلك، من المقرر صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور قراءة منقحة للربع الثاني للناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء. ومن المقرر صدور قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، في حين من المقرر أن يختتم تقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس الأسبوع.

وستوفر أي علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم والتوظيف، لبنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزخم لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

مع ذلك، لا يزال الدولار مرتفعًا فوق 2% هذا الشهر ويخرج من سلسلة من المكاسب على مدى ستة أسابيع متتالية حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة التوقعات بأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.



وقد أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى هذه التوقعات بتعليقاته في ندوة جاكسون هول الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

حيث صرح باول أنه: "سنتحرك بحذر عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من تشديد السياسة النقدية أو بدلاً من ذلك سنبقي سعر الفائدة ثابتًا وننتظر المزيد من البيانات".



ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر، وفي الوقت الذي لا تتوقع فيه الأسواق رفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع، تتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

انخفض زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.0811، مع توقع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الألماني ألمانيا في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن GfK إلى -25.5 من قراءة معدلة طفيفة -24.6 في أغسطس، كما يزداد تأثير التضخم المرتفع باستمرار.

وقال رالف بيركل، خبير المستهلك لدى جي إف كيه: "إن فرص تعافي ثقة المستهلك بشكل مستدام قبل نهاية هذا العام تتضاءل أكثر فأكثر".



وقد دعت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لتحقيق الهدف الرئيسي للبنك المركزي المتمثل في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

ومن المقرر صدور تقرير شهر أغسطس عن تضخم منطقة اليورو في وقت لاحق من الأسبوع، ومن المتوقع أن يظهر الرقم السنوي انخفاضًا طفيفًا إلى 5.1% من 5.3% في يوليو، والذي لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن هدف البنك المركزي البالغ 2٪.



وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.2614، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في شهرين من الأسبوع الماضي، وانخفض زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 146.44، بالقرب من أعلى مستوى له في 10 أشهر. بينما ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6444، وكذلك تم تداول {{2111|زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي}} على مستوى ثابت عند 7.2903.