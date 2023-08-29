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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية تكشف استعداد دول جديدة افتتاح سفارتها في القدس المحتلة| تعرف عليها

صدى البلد

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حكومة بابوا غينيا الجديدة، الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة في المحيط الهادئ، ستفتتح سفارة لها في القدس المحتلة عقب محادثة هاتفية بين وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين ونظيره جوستين تكاتشينكو.

وأشار التقرير إلى أن الدولة الأفريقية لم تفتح سفارة لها في إسرائيل مطلقا، متوقعا أن يكون هذا أول تمثيل لها فيها. وذكر أيضا أن “رئيس سيراليون جوليوس مادا تحدث مع كوهين، ووعده بإقامة سفارة في القدس المحتلة”.

من جهته، أعرب رئيس سيراليون عن استعداد حكومته لإنشاء سفارة في القدس المحتلة، مع العلم أنه لا توجد سفارة إسرائيلية في غرب أفريقيا، عقب إغلاق سفارتها فيها حتى 1973 إبان اندلاع حرب أكتوبر، كما أنه تم تدريب سفير الاحتلال لدى غانا، شلوميت سوبا، للانتقال إلى سيراليون.

وذكر التقرير أن "وزارة الخارجية تجري محادثات مع دولتين أفريقيتين أخريين تمهيدا لفتح سفارة في القدس المحتلة، أولاهما مالاوي، ذات الـ21 مليون نسمة".

وختم بالقول إن "دولة الاحتلال تستعد لإعلان ليبيريا ذات الخمسة ملايين نسمة في غرب أفريقيا، عن افتتاح مكتب رسمي لها في القدس المحتلة، ليصبح أول سفارة لها في إسرائيل، لكن حتى الآن لم تتم هذه الخطوة فعلياً بعد".

القدس القدس المحتلة عبرية إسرائيل الاحتلال

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