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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المغامر عمر سمره يشارك في فعاليات «قمة صوت مصر»

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف المغامر الشهير والمؤثر عالمياً وسفير النوايا الحسنة عمر سمره، عن مشاركته في فعاليات قمة صوت مصر 2023، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، والذي من المقرر إقامته 9 أكتوبر 2023 في البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي ينطلق تحت عنوان “Egypt Forever Forward”، ويحظى بحضور مجموعة من المتحدثين المحليين والعالميين في المجالات المختلفة، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم.
وعبر "سمره"، أول مصري يصعد إلى قمة جبل إيفرست في مايو 2007، عن سعادته بالمشاركة في "قمة صوت مصر 2023"، كونه منخرطًا في قضايا البيئة ودوره البارز في دعم وتشجيع السياحة البيئة المستدامة،  فضلًا عن إطلاقه عدد من المبادرات للتوعية بالتغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

 وقال: "شرٌفت بدعوتى للانضمام والمشاركة في "قمة صوت مصر 2023"، والتي تمثل فرصة كبيرة وهامة للغاية للكشف عن الفرص والتحديات المختلفة في قطاع السياحة في مصر، لا سيما السياحة الخضراء المستدامة، وسعيد بطرح هذه النوعية من المبادرات التي تلقى بظلالها عن أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، وهي قطاع السياحة والفرص الترويجية المختلفة له داخل مصر وخارجها ونقل تجربتنا إلى العالم، حيث أنني عمل بمجال المناخ والبيئة منذ أكثر من 10 سنوات،  لكن لم يكن اهتمامي فقط بالسياحة المستدامة، بل أيضًا سياحة المغامرات وتقديم استشارات التنمية السياحية لعدد من المشاريع السياحة على مستوى دول العالم، من بينها مشروع "نيوم" و Red Sea Global" في المملكة العربية السعودية، وغيرهم".
وأضاف "سمره":" في البداية لم تكن فكرة السياحة المستدامة متداولة على مستوى العالم وليس فقط في مصر، أما الآن فهناك طفرة في أساليب الترويج للسياحة المصرية، والتركيز على أهمية السياحة المستدامة، لكن أرى أن تلك التجارب المختلفة تحتاج إلى نقلها للجيل الجديد بأسلوب مٌبسط ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التعليم في المدارس والجامعات، وصناعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي، كي يساعد على تشكيل الوعى لدى المتابعين وتغير رأيهم عن قضايا البيئة وإبراز دور السياحة المستدامة في تحقيق التنمية، وهو ما أقوم بتنفيذه من خلال طرح المبادرات والمشاركة في الفعاليات المختلفة لنقل تجاربي في مجال السياحة من خبرة ومعلومات للآخرين، ونشر الوعي بأهمية السياحة البيئة المستدامة".
 

الاثار الترويج للسياحة المصرية البحر الأحمر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي التنمية السياحية السياحة المستدامة

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