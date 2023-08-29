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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر الداعم الأول للسودان.. وعلاقاتنا التاريخية تدفعنا لمساندة مؤسساتها الوطنية

الرئيس السيسي والبرهان
الرئيس السيسي والبرهان

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوادني اللواء عبد الفتاح البرهان لمصر، تعكس الدور الذي تلعبه الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن اتخاذ "الرهان" مصر كأول وجهة له في زيارته الأولى للخارج بعد اندلاع الأزمة في السودان الشقيق، نؤكد محورية الدور المصري في إنهاء هذا النزاع.

وقال "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر والسودان تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، ووحدة مصير ومستقبل شعبي وادي النيل، كان دافعًا لمصر للوقوف إلى جابن السودان في المحن التي مرت بها على مدار السنين الأخيرة، وآخرها الصراع الدائر بين عناصره هناك، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر أعلنت موقفها المؤيد والداعم للشعب السوداني في تحقيق آماله وتطلعاته.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر موقفها واضح من دعم الأشقاء في السودان، حينما أكدت على ضرورة احترام المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر هو السبيل الوحيد لعودة استقرار السودان الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية.

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن مصر والسودان تربطهما علاقات ثنائية كبيرة على سواء على مستوى التعاون العسكري أو على مستوى التعاون الاقتصادي، متطلعًا إلى زيادة هذا التعاون في المستقبل.

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