الأرصاد التركية تصدر تحذيرا باللون الأصفر.. وتوجه نداء للمواطنين

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الثلاثاء، بأن البلاد تشهد موجة من التقلبات الجوية الملحوظة حيث من المرتقب أن يسود الطقس الماطر في أنحاء مختلفة من البلاد.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، من المتوقع أن تشهد الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد عواصف رعدية محلية قوية.

ووفقا لتقديرات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يتوقع أن تتساقط أمطار وتحدث عواصف رعدية على شمال شرق البلاد.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من هذه الحالة الجوية وأصدرت تحذير باللون الأصفر لتسع محافظات تركية.

وتشمل هذه المحافظات آرتفين وغيرسون وطرابزون وغوموشان وريزي وبايربورت وأرضروم وكارس وأردهان.

كما حثت الأرصاد الجوية المواطنين على أخذ الحيطة والحذر من تداعيات هذه التقلبات الجوية، مثل الفيضانات والعواصف الرعدية والبرق، والتأثيرات المحتملة على وسائل النقل والتنقل والبنية التحتية.