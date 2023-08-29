يجب معالجتها فورا.. أخطر علامات تدل على فقدان ابنك للثقة

تعد فترة المراهقة من أصعب الفترات التي يمر بها الإنسان ويحتاج المراهق خلالها إلى رعاية الأهل ومتابعتهم حتى تمر هذه الفترة بسلام وتساعدهم في تطور شخصيتهم.

ووفقا لموقع hackspirit هناك بعض المشاكل التي تظهر في سنة المراهقة تكشف عن وجود خلل نفسي أو عيب في شخصية الطفل.



ينسحبون اجتماعياً



أود أن أقول أنه من الطبيعي إلى حد ما أن يكون المراهقون في فئة عمرية معينة متحفظين وسريعي الانفعال ويسخرون من الآخرين، وخاصة الأسرة أو الوالدين.

حتى أنهم قد يحركون أعينهم بشكل متعجرف من وقت لآخر.

ومع ذلك، إذا كانوا يتجنبون باستمرار التفاعلات الاجتماعية أو يعزلون أنفسهم لفترات طويلة، ويفعلون بهدوء ما في غرفهم، فإن هذا قد يكون مدعاة للقلق - وأيضًا علامة واضحة على تدني قيمة الذات.

يرضون الناس بشكل مفرط



على العكس من ذلك، إذا كان لدى ابنك المراهق حاجة غير طبيعية لإرضاء الآخرين ، حتى عندما يأتي ذلك على حساب قيمه وكرامته، فهذا مؤشر واضح جدًا على الافتقار إلى تقدير الذات.

بغض النظر عن مدى ثقتك بنفسك، غالبًا ما تكون هناك مشاعر عميقة الجذور من عدم الأمان، ومن ثم فإن الحصول على موافقة مستمرة من الآخرين، وخاصة الأقران ذوي "المكانة العليا"، يصبح أولوية كبيرة.



ينخرطون في الحديث السلبي عن أنفسهم

تعتبر مشكلات احترام الذات لدى المراهقين أمرًا طبيعيًا إلى حد ما؛ ومع ذلك، يمكن أن يصبح الأمر مشكلة عندما يدلون باستمرار بتصريحات سلبية عن أنفسهم أو يتجاهلون المجاملات.



يهملون أنفسهم جسديًا



غالبًا ما يكون للطريقة التي نتصرف بها علاقة مباشرة مع ما نشعر به داخليًا.

وفي سن المراهقة لا يختلف الأمر؛ في الواقع، قد يكون الارتباط أكثر وضوحا.

إذا فعلوا أشياء مثل إهمال النظافة الشخصية ، أو ارتداء ملابس غير متقنة، أو اكتساب الكثير من الوزن، أو النحافة الشديدة، أو كل ما سبق، فإن الأمر يستحق النظر فيه.

وضع الحدود

يمكن لسنوات المراهقة أن تحدد الطريقة التي نصبح بها كبالغين.

إذا لم يكن المراهق حازمًا بشأن قول لا، أو غالبًا ما يسمح للآخرين بالتغلب عليه دون الدفاع عن أنفسهم، فقد يكون هذا مثيرًا للقلق إلى حد ما ويمكن أن يصبحوا هدفًا سهلاً للمتنمرين.

تراجع مفاجئ

عادة لا يحدث النقص المفاجئ في الحافز في أي شيء بشكل عشوائي.

إن تخطي الفصول الدراسية، أو الدخول في مشاجرات مع المعلمين أو الطلاب الآخرين، أو غيرها من أشكال السلوك المعادي للمجتمع في المدرسة يمكن أن تكون علامات حمراء أيضًا.

حساسون للغاية للنقد

من المؤكد أن العديد من الأشخاص خلال س المراهقة يمكن أن يكونوا عاطفيين وحساسين بسبب

نشاطهم الهرموني الهائج

لكن أولئك الذين لديهم تقدير ذاتي منخفض قد يتفاعلون أحيانًا بعنف حتى مع أخف الانتقادات ربما ستوبخهم على شيء ما وسيستجيبون بالخروج من الغرفة أو بالبكاء.