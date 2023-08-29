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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد إجرائها عملية بالمخ

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

إيرادات السينما أمس.. العميل صفر يقترب من المليون و"وش في وش" الوصيف

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”. 

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

دعمت ابنة أسماء شريف منير والدتها، بعد الانتقادات الحادة التى تعرضت لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب حلاقتها شعرها على الهواء .

وقالت ابنه أسما شريف منير فى رسالة دعمها لوالدتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي :  كل من يهاجم والدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى نمو عقلي ، فوالدتي لا تؤذي أحدا وهي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة أنه جسدها.

لعب عيال..تفاصيل أول فيلم يجمع كريم عبد العزيز ومنى زكي بعد 14 عاماً

كشف الفنان كريم عبد العزيز خلال استضافته فى راديو انرجي، عن تفاصيل أعماله السينمائية والتليفزيونية القادمة . 

وقال  كريم عبد العزيز إنه يواصل حالياً التحضير للجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" ومن المتوقع أن يبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة .

ماجدة خير الله عن أحمد فهمى فى سفاح الجيزة: خطوه جريئة جاءت متأخرة

كتبت الناقدة ماجدة خير الله عبر حسابها بفيسبوك ؛"خطوة جريئة جاءت متأخره قليلا ، حيث يتمرد احمد فهمي ولو لبعض الوقت علي تقديم اللون الكوميدي، مسلسل سفاح الجيزة الذي أخرجه هادي الباجوري، عرض منه حلقتين علي منصة شاهد،وهومن تأليف محمد صلاح  العزب وسيناريوانجي ابو السعود وكما هو معروف فالقصه ماخوذه بتصرف عن حكايه حقيقه لسفاح الجيزه الذي اكتشفنا انه وللغرابه والدهشه لايزال علي قيد الحياه، رغم احكام الاعدام التي حصل عليها! ".

نشرة الفن.. رقص شيرين عبد الوهاب ورسالتها إلى جمهور السعودية.. وشريف منير يواجه منتقدي ابنته

نشرة الفن: مذيعة شهيرة تشن هجوما حادا على عارفة عبد الرسول.. طليقة حسن شاكوش تكشف أسرارا جديدة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

طمأنت الفنانة ومقدمة البرامج سلمي صباحي الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية فى المخ . 

ونشرت سلمي صباحي عبر صفحتها علي موقع الفسبوك قائلة : الحمدلله تمت العملية بسلام وراجعة بيتي دلوقت وفترة من النقاهة تحت الملاحظة الطبية وإن شاء الله ربنا يتم الشفاء على خير، غمرتوني بحُبكم باشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة.

رحاب الجمل ترد بقوة على اتهامات فيلم مستر إكس بالتحريض الرجل على المرأة.. خاص

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن رايها فى الانتقادات التى تعرض له فيلم "مستر اكس" والاتهامات التى طالت الفيلم بأنه يحرض الرجل ضد المرأة.

وقالت رحاب الجمل لصدى البلد : "كلام فارغ، هناك البعض الذى يحاول الهجوم على الفيلم بداعى الفضيلة، إننا نقدم عملا فنيا كوميديا يهدف فى الأساس الى التسلية والضحك، وفكرته لطيفة ولذيذة، فاذا كنت تنتظر أن تستفيد بمعلومة كيميائية أو تاريخية يمكن أن تقوم بقراءتها فى الكتب، وليس عمل فنى، كما أننا لم نسمع هذا الهجوم عندما نقدم أعمالا تناصر المراة وتحاول أن تلقى بالضوء على مشاكل المراة فى مختلف المجلات الأسرية وغيرها، وفيلم "مستر إكس" لأول مرة يناقش الأزمة من وجهة نظر الراجال، وهذا ليس يعنى تحريض على المراة.

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