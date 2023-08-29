حماة الوطن يبدأ زيارات للمحافظات لوضع آليات دعم الرئيس السيسي مرشح لفترة جديدة

استعدادًا للاستحقاق الانتخابي يعتزم حزب حماة الوطن القيام بزيارات للمحافظات من خلال أمانة التنظيم برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، وذلك لوضع آليات تنظيمية لحملة الحزب لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الحزب المرتقبة للاستحقاق الانتخابي والتي تعمل على تسخير كافة الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة لدعم الرئيس السيسي مرشحاً، كما سيتم خلال الزيارات تجهيز مقرات الحزب بكافة المحافظات والقرى بالإمكانيات اللوجستية لتكون مقار رئيسية للحملة الانتخابية.



وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، في تصريحات له اليوم، إن كافة الأمانات النوعية والفرعية وأمانات المحافظات ستسخر كل جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال من أجل حملة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن دعم الحزب يأتي من منطلق وطني داعم للدولة المصرية، ورئيسها الحالي لولاية جديدة.

وأكد العطيفي أن قواعد الحزب على الأرض سيكون لها دور فعال في الحملة الانتخابية لتعريف المواطنين بأهمية دعم السيد الرئيس لولاية ثانية، وضرورة استكمال مسيرته الحالية في بناء الجمهورية الجديدة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتتمكن دولتنا المصرية من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي.