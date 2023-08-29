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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يناقش رفع مستوى الاستدامة بخدمات المياه مع الوفد الهولندي

الوفد الهولندى
الوفد الهولندى


 ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع مستوى الاستدامة بخدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، مع وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية وأعضاء مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بالديوان العام، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد معوض، نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة الاسكان، وأميرة الصرفى، منسق مشروع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المستدامة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وضم الوفد الهولندي سنا هايتولينين، مدير مشروعات باتحاد البلديات الهولندى، ودنيا توكل، مسئول شؤون المناخ، ومريولين يونجمان، رئيس الشئون الاقتصادية والتعاون الائتماني، وفولكرت دي ياجر، سكرتير أول شئون إدارة المياه.

 

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استعرض محافظ قنا ، فرص التعاون والتنسيق المبنية على مخرجات ونتائج برنامج تنمية الصعيد ومشروع استدامة خدمات الصرف الصحي بما يساهم في تحقيق الرؤية التنموية للمحافظة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

 

وقال محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 أعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

 

وأضاف الداودى، بأن البرنامج أحدث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة، وذلك بإشادة من منصه الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموى فى مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتابع محافظ قنا ، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقوم بتنفيذ 388 مشروع في قطاع الصرف الصحي و181 مشروع في قطاع مياه الشرب ب 5 مراكز" أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" حيث ارتفعت نسبة تغطية مشروعات مياه الشرب إلى 99 %، كما ارتفعت بشكل كبير نسبة خدمات توصيل الصرف الصحي للمنازل، لافتاً إلى أن حياة كريمة أحدثت طفرة في الخدمات المقدمة للمواطنين بعد تطوير البنية التحتية.

 

فيما أوضح وفد وكالة التعاون الدولي باتحاد البلديات الهولندية، أن زيارتهم لمحافظة قنا للتعرف علي مشروعات الصرف الصحي التي تم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه المسئولين التنفيذيين، فضلاً عن التعرف علي الاحتياجات المجتمعية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و الإجراءات التي يتم اتخاذها لاستكمال وضمان استدامة ما يحققه برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.


 

الوفد الهولندى

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قنا رفع مستوى الاستدامة خدمات المياه وفد وكالة التعاون الدولي برنامج التنمية المحلية برنامج تنمية الصعيد الرؤية التنموية خدمات الصرف الصحى مكافحة الفقر

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