مرحلة فارقة.. كمال درويش يعلن موقفه من خوض انتخابات الزمالك

قال كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، إن الفترة المقبلة داخل القلعة البيضاء، تحتاج إلى شخص يكون لديه مجهود كبير، من أجل أن يعود النادي من جديد للمسار الطبيعي، وحل جميع الأزمات، لأننا فى مرحلة فارقة فى مسيرة الزمالك.

وقال “درويش”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “لن أترشح على رئاسة نادي الزمالك الفترة المقبلة، وأنا خارج السباق الانتخابي بالمرة، لأن الآن يتطلب الأمر مجهودا كبيرا بجانب أني لدي عمل ومشغول بقوة”.

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق، “أنا تحت أمر النادي فى أى استشارة إدارية فقط ولكن لن أترشح للانتخابات المقبلة”.

واستطرد “أنا أرغب فى أن يكون الزمالك فى أفضل حال مع أى شخص يستطيع أن يمر بالنادي هذه الفترة للإنتخابات من أجل أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب”.