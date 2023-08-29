عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال اسبوع بالجزائر .. حوادث المرور تسفر عن وفاة 40 و 2013 جريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل 40 شخصا، وأصيب 2013 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت في بعض ولايات الجزائر خلال الفترة الممتدة مابين الـ20 والـ26 أوت الجاري وذلك وفق ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية.

وحسب حصيلة أسبوعية أوردتها مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أثقل حصيلة لهذه الحوادث سجلت بولاية الجلفة بـ12 وفاة مع 43 جريحا على إثر 26 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ2388 تدخلا حيث سمحت بإخماد 1640 حرائق مختلفة منها حرائق منزلية. وصناعية. حيث سجل أبرزها بالجزائر عاصمة بـ 219 حريق وولاية بجاية بـ 170 حريق، في حين سجلت ولاية عنابة 127 حريق.

كما قام أعوان الحماية المدنية بـ5330 تدخلا في مختلف هذه الحوادث المأساوية. حيث تمكنوا من إنقاذ 448 شخص في حالة خطرة وإسعاف 4625 حالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

موضوعات متعلقة

اليابان: نتلقى اتصالات مزعجة من الصين تتعلق بتصريف مياه فوكوشيما

بداية من اليوم .. الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث"

عبد الفتاح البرهان يزور بورتسودان اليوم

مصرع شخصين في تشيلي بسبب الفيضانات

إحدى جزر هاواي تتحول لـ"منطقة حرب".. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات لـ93 قتيلا

استطلاع: نصف الدنماركيين يرغبون في فرض حظر على مسيرات حرق القرآن

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ماوي إلى 80 قتيلاً

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

مرحلة فارقة.. كمال درويش يعلن موقفه من خوض انتخابات الزمالك

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

نهاية العالم..زعيم كوريا الشمالية يهدد الوجود بمعركة نووية بين 4 دول عظمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

بفستان مبهج.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها على البحر

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

فيديو

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ