عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يستقبل المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل المندوب الدائم للمملكة السعودية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربطه مع المملكة العربية السعودية وقياداتها الحكيمة، والتعاون والتشارك في مختلف القضايا التي تخدم الإسلام والمسلمين، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر ضرورة التلاحم العربي والترابط الإسلامي، وخلق قدوات عربية قادرة على إلهام الشعوب العربية والإسلامية، والاهتمام بتنمية قدرات الشباب العربي وتنمية مواهبهم في مختلف الميادين، وتأهيلهم للمشاركة في حمل راية السلام وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب في المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب السفير عبد العزيز المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واتفاقه مع رؤية فضيلته في ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.

الإمام الاكبر شيخ الأزهر السعودية الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

قرار عاجل من الحكمة بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

هارب من 23 حكما.. سقوط صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في قبضة الأمن

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

ترشيحاتنا

حرارة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هل تعود اتفاقية الحبوب؟.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي

مرحلة فارقة.. كمال درويش يعلن موقفه من خوض انتخابات الزمالك

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

نهاية العالم..زعيم كوريا الشمالية يهدد الوجود بمعركة نووية بين 4 دول عظمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها| شاهد

بعد اكتشافها في راس ست.. كيف يدخل الدود إلى الدماغ

بفستان مبهج.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها على البحر

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ سلمي صباحي بعد اجرائها عملية بالمخ

فيديو

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

ما تحملش الصدمة.. قصة وفاة أب حزنا على موت ابنيه /فيديوجراف

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ