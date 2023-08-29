رئيس مياه سوهاج: رفع 30 ألف عينة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم رفع اكثر من ٢٦ ألف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه.

ويأتي ذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

محافظة سوهاج

وأوضح الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع اكثر من 4 الاف عينة صرف صحي شهريًا لضمان مطابقة السيب النهائي، وذلك بالاضافة الى رفع عينات صرف صناعي للتاكد من تطبيق معايير صرف المنشات الصناعية ومطابقة السيب النهائي.

وذلك بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.

واضاف المهندس طارق امين مدير ادارة التنفيذ الذاتى انه تطبيقًا لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.