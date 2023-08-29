عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه سوهاج: رفع 30 ألف عينة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم رفع اكثر من ٢٦ ألف عينة مياه شهريا من المحطات السطحية والنقالى والجوفية وشبكات المياه.

ويأتي ذلك لضمان تقديم كوب مياه نظيف مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وأنه يتم مراقبة جودة مياه الشرب من خلال معامل الشركة والمعمل المركزى ومعامل مديرية الصحة والمعمل المرجعي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيم لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

إصابة سائقين بتصادم سيارتي نقل بمقطورة في سوهاج

100 جرام شابو وسلاح أبيض.. جنايات سوهاج تحكم ببراءة سيدة

محافظة سوهاج

وأوضح الكيميائي منصور صابر على  رئيس قطاع المعامل والجودة أنه يتم رفع اكثر من 4 الاف عينة صرف صحي شهريًا لضمان مطابقة السيب النهائي، وذلك بالاضافة الى رفع عينات صرف صناعي للتاكد من تطبيق  معايير صرف المنشات الصناعية ومطابقة السيب النهائي.

وذلك بجميع المنشات الصناعية بهدف الحفاظ على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.

واضاف المهندس طارق امين مدير ادارة التنفيذ الذاتى انه تطبيقًا لاشتراطات الصحة والبيئة يتم تنفيذ وتطوير أسوار محطات مياه الشرب التى يتم بها تنفيذ خطط الاحلال والتجديد بالطرق والمدن الرئيسية لتحمل رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مياة الشرب الصرف الصحى محطة مياه سطحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد حظر فرنسا ارتداء العباءة في المدارس

أول رد من الأهلي بعد تصاعد أزمة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

بالحجارة.. اشتعال مشاجرة جيران في سوهاج وسقوط مصابين

ترشيحاتنا

تفوق جوي كامل.. روسيا توجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

بعد تصريحات المصيلحي.. أول رد رسمي حول رفع الأرز من بطاقات التموين

مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر.. وهذا موقف موليكا

ننشر مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة: 300 ألف سوداني وصلوا مصر بعد الحرب

إيذاء الجار.. ذنب يفعله المسلم يتضاعف 10 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش ينتقد أمي ولا يهاجمها.. 10صور جمعت بين أسما شريف منير وابنتها

مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الطبية والبحرية الأمريكية لدراسة الأمراض المتوطنة

طريقة عمل ملوخية بالجمبري| أحلى من المحلات

بملابس الفراعنة.. حبيبة مرزوق تشعل مواقع التواصل من بطولة العالم للجمباز.. شاهد

فيديو

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قرار هام من البنك المركزي | هل تنتهي أزمة الدولار قريبا ؟

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى .. داعية يخرج عن صمته والإفتاء ترد «فيديوجراف»

سر رحيل حسن موسى وتعيين عماد البناني.. ماذا يحدث في نادي الزمالك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ