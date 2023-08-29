يمر بمثلث برمودا.. أمريكا تحذر من عواقب وخيمة جراء تحول إعصار فرانكلين

حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم الثلاثاء، من عواقب وخيمة جراء تحول العاصمة الاستوائية "فرانكلين" إلى الفئة الرابعة ليصبح بذلك أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي لموسم 2023.

وأفاد المركز الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم، بأن "الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة وتسبب في زيادة ملحوظة في ارتفاع الأمواج مما يشكل خطر على الحياة، وفي حدوث تيارات عنيفة على طول الساحل الجنوبي شرقي الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن إعصار "فرانكلين" يبعد نحو 710 كيلومترات غربي بارمودا وهو محملا برياح تقترب سرعتها من 240 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يتجه الإعصار "فرانكلين" ليمر بالقرب من مثلث "برمودا" غدا الأربعاء .

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "إداليا" في طريقها منذ صباح اليوم نحو ولاية فلوريدا فيما حثت السلطات المحلية السكان على إنهاء استعداداتها وسرعة الإجلاء من منازلهم في المناطق المنخفضة على طول ساحل خليج تامبا مع تحذيرات بأن العاصفة تضرب الولاية خلال أيام كإعصار كبير يحتمل أن يهدد الحياة.