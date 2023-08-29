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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: انخفاض البطالة من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في 2023

وزير العمل
وزير العمل

افتتح وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 10 آلاف فرصة  عمل، منها لذوى الهمم في عدد من التخصصات.

الملتقي انعقد بفندق كونكورد السلام بمصر الجديدة بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 80 شركة خاصة واستثمارية بالمحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في إطار جهود الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ولذوى الهمم تُساهم في خفض نسبة معدلات البطالة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن نسبة البطالة انخفضت من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في 2023، عن طريق المشروعات العملاقة التي إفتتحتها الدولة،وكذلك مُلتقيات التوظيف التي تنظمها وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ،وأيضا فرص العمل التي توفرها الوزارة لعمالة مصرية بالخارج..

وأكد وزير العمل خلال جولته التفقدية للشركات المُشاركة في الملتقى أهمية ودور القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب ، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الحد الأدنى للاجور الذى أعلن عنه المجلس القومى للأجور في كافة العقود المُقدمة للشباب.

ودعا الوزير  الشباب إلى التقديم على تلك الفرص عن طريق اللينك المخصص لذلك .                                                       

كما وجه مدير مديربة العمل بالقاهرة بالمتابعة لحين إستلام تلك الفرص.

وخلال الإفتتاح سلم الوزير عقود عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة منهم :ايه ابراهيم صلاح ،وأشرف هشام ابراهيم ،واسلام فضل عبد الرحيم ، وهاله محمد متولى ، وقسمه جمال ابراهيم ،وبسمله طارق جلال.

وذلك في إطار جهود الوزارة والمديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال التشغيل والتدريب .

وأوضحت الوزارة العمل أن الشركات التى وفرت الفرص في هذا الملتقى ،متخصصة في مجالات: السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا ، وكهرباء، وكذلك محاسبين، وإستشارين، وأخصائيين سلامة، وجودة، و تمويل، وحصر هندسى، ومشتريات، و تمريض.

وأيضا خدمة عملاء، و كول سنتر،واداريين، ومدرسين جميع التخصصات،وفنين صيانة،ومشرفين،وأمناء مخازن، ومديرين، وسكرتارية، ومدخل بيانات، وإستقبال، وإستعلامات، وكاشير، ومندوبين تحصيل، ومبيعات، و سائقين، و عمال عاديين، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر ، وهوست،ومساعدين، و باريستا، وتيلى سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، و بائعين.

وأن هذه "الفرص" في منشآت منها: فندق سونيستا القاهرة ، وشركة الكخيا اكسيسوريز، ومدرسة مالفرن مصر، وشركة منلو للتجارة والصناعة  ،وبساطة لتمويل المشروعات، ومدارس القمم الدولية، والشركة المتحدة للمشروبات والاغذية ، وكونتراك للخدمات الامنية ، وفندق رويال ،وشركة امان للاستثمارات وإدارة المشروعات،ورامتان للتنمية العقارية ، ومنارة التربية الاسلامية ، وشركة سبينس ايجيبت،وشركة جلوبال بروجيكس سيرفيس ، وشركة الخدمات المتكاملة والتكنولوجيا،وشركة بلبن لمنتجات الألبان ، وشركة ارادة للمشروعات،وسال اند ستريز،وشركة بى تك للتجارة و التوزيع ،ومدرسة الكرمة الخاصة للغات،والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية ، وجي تكنولوجي،وهيلتون القاهرة، وشركة الفرجانى هايبر ماركت، وشركة ميدل إيست لخدمات الامن ، وشركة مطاعم التمارا، وشركة جاست اتش ار،والمجموعة الدولية لتجارة المواد الغذائية اوسكار، وار اي زد جروب للتجارة ، وكير سيرفيس الامن والحراسة ، ومجموعة ماجد الفطيم ،وبلاك شادو ، والاتصالات للخدمات الدولية،ماف لتجهيز الهايبر ماركت، وسمارت كوم للخدمات التجارية،ومدرسة بروفانس للغات ، وشركة سايكس ايجيبت، وشركة بروكونسلت مصر للتجارة ، وشركة اسيل كونتكت ، وشركة سمارت سينس ،واوبشن ترافيل ، وشركة ليوني وايرنج ، وسمارت كفريدج ،والشرق الاوسط لصناعة الزجاج ،وشركة كاستارز للخدمات الأمنية،وشركة بي تك للتجارة والتوزيع، وشركة السمايا الكترونكس ايجيبت،ويوسي ماس ، والأمير جروب ،والليثي للاستيراد والتصدير،واللولو ماركت ، وشركة الوجد،ومدارس سانت ماري المتكاملة ، ومدرسة واحة المعادي،واوبريت اي سي تي، وارما للتسويق ،والسعداء جروب،ودلتا تكستايل ايجيبت ، وسعودي ماركت،وجو شات للخدمات التكنولوجية،وتنمية  لخدمات المشروعات متناهية الصغر،وريفى ، وشرق الدلتا للمقاولات ، وشركة ايدن لادارة المنشأت ، وشركة طاي ، وكونكورد للهندسة والمقاولات ، والسلاب ، وبست بان للنظم والمعلومات،واللاوندى ،والسويدى ،وتوفير، وجورمية ،وكونراد ، وسمارت جودز، وسوبر ماركت الراية ، وفندق فيرمونت ، وابو عوف "ايه يو اف ايجبيت "، والبنك الاهلى المتحد،وايجبيت جولد ،والأميدا فايناشيال ليمتد .

حضر فعاليات الملتقى النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفاطمه متولي مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة القاهرة.

ومن وزارة العمل أحمد اسماعيل مدير عام شئون المديريات، وهبه أحمد مدير عام التشغيل ، وأحمد عزاز مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة.

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