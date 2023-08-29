اليابان.. دخول 7 آلاف شخص المستشفى بسبب ضربات الشمس خلال أسبوع

أعلنت السلطات اليابانية دخول أكثر من 7 آلاف شخص المستشفيات في أنحاء مختلفة بالبلاد، على مدار الأسبوع الماضي، نتيجة لإصابتهم بضربات الشمس، وذلك في ظل موجة حر قاسية تشهدها البلاد.

وقالت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، إن 7 آلاف و424 شخصا دخلوا المستشفيات بسبب ضربات الشمس في الفترة من 21 وحتى 27 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم علاجهم في المستشفيات لهذا السبب تجاوز عتبة الـ7 آلاف، للأسبوع الثالث على التوالي.

ولفت مسؤولو الوكالة إلى أنه عادة ما ينخفض عدد المرضى الذين يصابون بضربات الشمس في أواخر شهر أغسطس؛ إلا أن هذا العام، ما زال العدد مرتفعا. كما حث المسؤولون المواطنين على شرب كميات كافية من الماء والبقاء بالداخل عند إصدار السلطات تحذير من ضربات الشمس لمناطقهم.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء اليابان، خلال شهر سبتمبر أيضا.