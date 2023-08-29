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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي لبحث سبل التعاون

صدى البلد

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء مهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي ، وذلك لبحث وتعزيز اوجه التعاون المشترك  لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التكنولوجية المتاحة والتي يقدمها المصنع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في  كافة قطاعات العمل.

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج واصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أنشطة ومجالات عمل المصنع ومنها إنتاج وتصنيع صناديق وحاويات جمع القمامة وعربة الدفع لنقل المخلفات وخزانات وقود بسعات مختلفة وسيارات إطفاء وماكينات إطفاء الحريق النقالي وطلمبات الحريق العائمة ومقطورات إطفاء الحريق وحاويات طعام متنقلة وتروسيكل مجهز للمشروبات الساخنة والباردة لافتاً إلى حصول المصنع على  إعتماد معامل القياس والمعايرة والإختبار طبقاً للمواصفات الدولية.

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أشاد محافظ الشرقية بدور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما تمتلكه من صروح صناعيه وطنيه عملاقه  وأجهزه تكنولوجية متطورة وكوادر بشرية مؤهله تقدم منتجات محليه الصنع لتعمل علي تقليل الإستيراد  من الخارج ، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية والبناء  والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهما في تشجيع الصناعات المحلية والنهوض بها.

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