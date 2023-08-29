الدبابات تركت لتصدأ.. الكشف عن خدعة الغرب لـ أوكرانيا

قال موقع “19FortyFive” الأمريكي، إنه كان بإمكان سويسرا أن تزود أوكرانيا بـ 96 دبابة ألمانية من طراز ليوبارد 1A5، لكنها لم تفعل، وهي الآن تركت لتصدأ.

وأوضح الموقع الأمريكي أن "سويسرا حافظت على سياسة الحياد الصارمة لأكثر من 200 عام. لكن منتقديها يعتقدون أنها برفضها تزويد أوكرانيا بحوالي مائة دبابة قتالية من طراز ليوبارد 1A5، تساعد روسيا في الواقع".

وأضاف: “كانت سويسرا في البداية مستعدة لبيع دباباتها القديمة إلى الدول الأوروبية التي خططت لتزويد كييف بها، لكنها رفضت هذه الصفقة في النهاية”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تستخدم هذه الدبابات في الهجوم المضاد.

وأضاف: "كان من الممكن أن تحدث 96 دبابة إضافية من طراز ليوبارد 1A5 فرقًا كبيرًا. وبدلاً من ذلك، ستستمر دبابات الحرب الباردة في الصدأ في إيطاليا".