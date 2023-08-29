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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: خسائر كييف بلغت 400 عسكري خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف تجاوزت 400 عسكري على محوري دونيتسك وزابوروجيا، خلال اليوم الماضي. 

وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وحدات تجمع (الجنوب) تمكنت - بمساندة ضربات الطيران الهجومي وطيران الجيش على محور دونيتسك - من صد هجوم للواء المشاة رقم 59 التابع للقوات الأوكرانية في محيط بلدة نيفيلسكويه بدونيتسك، وتكبيد "العدو" خسائر على هذا المحور بلغت نحو 340 عسكرياً بين قتيل وجريح، وتدمير ست مركبات قتالية مدرعة و 13 سيارة ومدفعي هاوتزر.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تصدت - أيضا - لهجومين من اللواء الأوكراني 46 المحمول جوًا في منطقة بلدة فيربوفويه بمقاطعة زابوروجيا، حيث جرى القضاء على نحو 90 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 4 مركبات و3 منظومات مدفعية (إم 777) ومدفع هاوتزر صناعة أميركية ومدفع هاوتزر آخر بريطاني الصنع.

وتابعت الدفاع الروسية :"تصدينا - كذلك - لثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان وصفينا نحو 80 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بجانب تدمير عربتين مشاة وثلاث عربات مدرعة قتالية وشاحنتين صغيرتين".

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