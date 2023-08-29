الأرقام ضدهم.. الكشف عن سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

قال الخبير العسكري البريطاني، العقيد سيمون ديجينز، إن العامل الرئيسي الذي يعيق تقدم الجيش الأوكراني هو تفوق الجيش الروسي في المجال الجوي.

وقال ديجينز: "ضع في اعتبارك أن الجيش الأوكراني في وضع غير مؤات. الأرقام ضدهم. ليس لديهم تفوق جوي”.

وأضاف: “إذا نظرت إلى أي حملة عسكرية واسعة النطاق حدثت على الأقل منذ عام 1917 الجيش الذي فاز كان لديه تفوق جوي. وهم لا يملكون هذا. وهذا عامل رئيسي يلعب ضدهم”.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا، إن قواتها حررت مستوطنة روبوتاين بجنوب شرق البلاد وتحاول التقدم جنوبا في هجومها المضاد المستمر منذ شهرين ضد القوات الروسية المحتلة.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته رفعت العلم الوطني في القرية الاستراتيجية الأسبوع الماضي ونشرت مقطع فيديو يظهر هذه الخطوة.

ونقل الجيش عن نائبة وزير الدفاع، آنا ماليار قولها “تم تحرير روبوتين”.