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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نظام عالمي جديد.. بلومبرج: توسع بريكس دليل فشل القيادة الأمريكية

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن توسع مجموعة بريكس يؤكد الطلب المتزايد على بديل للنظام العالمي القائم بقيادة الدول الغربية، ويشير أيضًا إلى فشل القيادة الأمريكية.

وقالت “بلومبرج”، في تقرير حول توسيع مجموعة بريكس: "إن الرغبة المتزايدة في إيجاد بديل للنظام الدولي الحالي أمر مهم في حد ذاته، ويشير إلى فشل القيادة الأمريكية".

وأشارت الوكالة، إلى أن قرار توسيع الرابطة على حساب الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات قد يؤدي إلى زيادة عدد التناقضات داخل الكتلة وتعقيد التنسيق .

وأضافت “بلومبرج”: “تفيد التقارير أن الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل كانت لديها في البداية شكوك حول توسع مجموعة بريكس، ولم ترغب في توحيد المجموعة بشكل أكثر صرامة ضد الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة السبع”.

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وأوضحت أنه "على الرغم من خلافاتها، يبدو أن دول بريكس الـ11 متفقة على أن القواعد والمؤسسات العالمية الحالية لا تخدم مصالحها بشكل صحيح".

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