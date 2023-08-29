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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعلن تقديم مبادرة لحل الأزمة في النيجر |تفاصيل

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، إن معارضة الجزائر لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعيتها الخطيرة، لافتا إلى أن أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة في النيجر والمنطقة ولن يحل الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، أن الجزائر مستعدة لبلورة حل شامل وعميق للأزمة في النيجر، مشيرا إلى أننا نأمل في التعاطي بإيجابية مع رؤية الجزائر لحل الأزمة في النيجر.

وقال عطاف إن النيجر الشقيقة تعود إلى كابوس الانقلابات التي كنا نظن أن عهدها قد ولى وصفحتها قد طويت نهائياً، وبهذا دخل النيجر في أزمة سياسية ودستورية.

وأوضح عطاف أن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدد موقف الجزائر بكل وضوح وبكل ثقة وبكل صرامة بتشخيصه لروافده الأساسية انطلاقا من إدانة التغيير غير الدستوري، لافتا إلى أن الرئيس الجزائري قرر الإعلان عن المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي بشفافية.

وأشار وزير الخارجية الجزائري، إلى أن الجزائر ستقدم مقترحات لتكريس مبدأ رفض الانقلابات خلال القمة الإفريقية المقبلة.

وأضاف أن مبادرة الجزائر تؤكد عدم شرعية التغيرات غير الدستورية، مؤكدة على أولوية اللجوء للخيار السياسي بعيدا عن استخدام القوة.

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