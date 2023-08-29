شركة تدشن تطبيقا إلكترونيا لطرح خدماتها بالسوق المصري باستثمارات 62 مليون جنيه

دشنت شركة عالمية لوساطة التأمين المصرية، تطبيقا الكترونيا للشركة لطرح خدماتها بالسوق المصرية، فيما وصل إلى أكثر من ربع مليون مشترك.

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قال روجيه زكار العضو المنتدب للشركة المتخصصة فى وساطة التأمين المصرية، في مؤتمر صحفي للإعلان عن افتتاح مقر جديد للشركة في مصر ـ إن التيسيرات والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتهيأة مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة كانت حافزا كبيرا لهم.

وأضاف أن الاستثمارات في المقر الجديد تصل إلى مليوني دولار حوالي 62 مليون جنيه مصري ، ويوفر نحو 50 فرصة عمل، موضحا أن السوق المصرى يأتى فى قائمة أولويات الشركة فى التوسع الاقليمى نظرا لحجم السوق الذى يزيد عن 100 مليون نسمة، بالاضافة إلى التطور الكبير الذى تشهده كافة قطاعات الاقتصاد المصرى والتى تتيح فرص هائلة للنمو والتوسع.

وأشار زكار إلى أن الشركة طرحت خدماتها الكترونيا عبر الانترنت والهواتف الذكية لتواكب خطط الحكومة المصرى فى التحول الرقمي.

وكشف عن أن الشركة لديها خطة للتوسع الاقليمى خلال الفترة القادمة، حيث تتواجد حاليا فى أسواق لبنان، قبرص، مصر، السودان ونيجيريا، ومن المستهدف الحصول على رخص لتقديم خدمات التأمين فى أسواق العراق والأردن بنهاية العام الحالي.