تفاصيل صادمة.. جنود الجيش الأوكراني يكشفون تكتيك القوات الروسية في ساحة الحرب

قالت مجلة “فوربس“ الأمريكية، نقلاً عن جنود بالجيش الأوكراني، إن العديد من التعديلات على الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في منطقة العمليات الخاصة تشل حركة الجيش الأوكراني.

وحسب “فوربس”، علق نيكولاي فوروشوف، مشغل الطائرات بدون طيار بالجيش الأوكراني، على الوضع قائلا: “نحن متخلفون كثيرًا عن الروس”.

وأوضحت المجلة أن الجيش الروسي يطلق أسراباً من طائرات لانسيت بدون طيار مملوءة بالمتفجرات، باستخدام طائرات استطلاع بدون طيار، ولا يستطيع الجيش الأوكراني التعامل مع كل هذه الترسانة.

ولفتت إلى أن الغرب قلل بشكل واضح من قدرات روسيا.

وحسب “فوربس”، قال جندي من الجيش الأوكراني: "إنه لأمر مخز أن يُطلق على العدو في أخبارنا اسم الغبي. مثل هذا الموقف الرافض يؤثر على مسار الأعمال العدائية. الكثيرون لا يأخذون الروس على محمل الجد… ولكن عبثًا".