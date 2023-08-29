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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعترفات لأول مرة.. سلاح روسي فتاك يثير ذعر جنود الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال موقع “بيزنس إنسايدر”، اليوم الثلاثاء، إن القنابل الموجهة الروسية تشكل تهديدًا خطيرًا للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

وقال الموقع، نقلا عن جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، إن "القنابل الجوية الموجهة هي واحدة من أكبر مخاوفنا… ويستخدمها الروس على نطاق واسع. لا أستطيع أن أقول عن الدقة، لكن السلاح قوي".

وأضاف: “يشتكي الأفراد العسكريون من أنهم قادرون على تدمير أي ملجأ تقريبًا بالأرض”.

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كما تحدث الجندي الأوكراني عن قوة الاستطلاع الجوي الروسي الذي يكشف العدو أينما كان في ساحة المعركة.

وأضاف أنه بسبب ذلك يكاد يكون من المستحيل تنفيذ مهام قتالية في ظروف السرية التامة.

أوكرانيا الجيش الوكراني

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