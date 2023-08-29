بتوجيهات من شي..الصين تبحث تطوير قدراتها العسكرية..ما السبب؟

عقد أمس الاثنين في الصين مؤتمر حول جودة المعدات العسكرية وكيفية تطويرها وتجهيزها بالصورة المنتظرة، نظرا لما تواجه بكين من تحديات عالمية غير مسبوقة.

وقد حضر المؤتمر نائب رئيس المجلس العسكري المركزي، تشانج يوكسيا. ويعقد المؤتمر في الفترة من ٢٨ إلي ٢٩ من الشهر الجاري.

وشدد تشانج على ضرورة تنفيذ تعليمات الرئيس الصيني، شي جين بينج المهمة بشأن عمل الجودة الفنية بدقة، والتمسك بالمعايير القتالية الفعلية، وتعزيز الابتكار، والعمل على تحسين المعدات العسكرية، وتوفير دعم مادي موثوق لتحقيق الأهداف بحلول الذكرى المئوية للجيش الشعبي الصيني.

وفي الأيام القليلة الماضية، قالت البحرية الصينية، اليوم الأحد، إنها اختبرت قاذفا كهرومغناطيسيا، وصفته بأنه الأسرع في التاريخ. وعن مدى القاذف، أوضحت أنه يمكن للقاذف إطلاق مقذوفات تصل إلى عدة كيلومترات بسرعة عالية، وهو أبعد من مدى المدفعية التقليدية، ومن المتوقع أن يزيد مدى القاذف في المستقبل؛ مع تحسين التكنولوجيا والمواد.